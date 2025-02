Mistermovie.it - Mister Movie | Achille Lauro svela la verità su flirt con Chiara Ferragni

Leggi su Mistermovie.it

Le voci su un presuntotra, lanciate da Fabrizio Corona, hanno tenuto banco per settimane. Ma è stato proprio il cantante, durante la conferenza stampa pre-Sanremo, a mettere a tacere definitivamente queste indiscrezioni.zittisce le voci su: "Lascio il gossip a chi ne ha bisogno""Io vivo nel mondo dei grandi sogni e dei grandi sognatori", ha dito, mostrandosi infastidito dalle voci che lo riguardano. "Lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere", ha aggiunto con fermezza.Il cantante ha sottolineato come queste voci non solo siano infondate, ma rappresentino anche una forma di violenza mediatica, soprattutto nei confronti delle donne. "Si parla molto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è così diverso", ha affermato, invitando a riflettere sull'impatto che queste voci possono avere sulla vita delle persone coinvolte.