Minori contro la povertà educativa stanziati 85 milioni per il biennio 2025-26

Leggi su Ildenaro.it

E’ stato approvato e programmato per il-2026 lo stanziamento di 85di euro per interventi volti a favorire l’inclusione sociale deie ridurre le disuguaglianze educative attraverso la sperimentazione di modelli innovativi e sostenibili. Ad annunciarlo è Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. ”Offriamo sostegno ai bambini orfani di vittime di femminicidio e crimini domestici, aifuori famiglia. Diamo attenzione alle aree interne d’Italia e promuoviamo progetti in ambito musicale nelle zone vulnerabili per favorire la coesione sociale. Portiamo poi avanti le attività di prevenzione e contrasto sia delle dipendenze patologiche da droghe e comportamentali sia della dispersione scolastica tra gli adolescenti, offrendo seconde occasioni ai ragazzi esclusi, o che si autoescludono, dal sistema scolastico.