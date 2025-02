Ilgiorno.it - Mini baby boom a Milano: al San Paolo 20 nascite in due giorni

Leggi su Ilgiorno.it

– Sui cieli della zona Sud dila cicogna ha fatto gli straordinari. E lo staff della Struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Sandi(Asst Santie Carlo), anche: 20 i parti in 2e mezzo, quasi il triplo del solito se si considera che per questa struttura la media giornaliera è di 3 parti. E invece dalle prime ore del mattino del 3 febbraio è stato un viavai inarrestabile, un' in via di Rudinì. Le mamme con i piccoli pronti per nascere "arrivavano una dopo l'altra", racconta all'Adnkronos Salute la dottoressa Deborah Pedrina, ostetrica dirigente delle professioni sociosanitarie dell'Asst. "Siamo molto contenti", ammette. Il bilancio della 'maratona di', aperta ufficialmente alle 2.32 del 3 febbraio? Stavolta è una maggioranza di fiocchi blu: sono venuti al mondo "13 maschi e 7 femmine", riepiloga Pedrina.