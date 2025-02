Ilgiorno.it - Minacce e botte per i soldi. Due condanne

Leggi su Ilgiorno.it

"Ti ammazzo, faccio parte della Locride in Calabria, tu finisci in una buca". È solo una tra le pesantiin stile mafioso, che avrebbe ricevuto nel 2019 un 30enne, A.A., che lavorava in un istituto finanziario e che abitava a Desio, dopo essere incappato in un calabrese residente in Brianza che gli aveva noleggiato delle fotocopiatrici e che avrebbe finito per trascinarlo in una spirale di strozzinaggio, oltre che farlo licenziare per essersi prestato a un giro illecito di anticipo di contanti per cui è anche accusato a Milano di truffa e riciclaggio. Il presunto responsabile, G.C., era imputato di usura, estorsione e rapina a vario titolo con altri due brianzoli, L.D. e O.G., in un processo al Tribunale di Monza, ma i giudici hanno ritenuto che si sia trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e hanno condannato i primi due a 4 mesi di reclusione con la pena sospesa e hanno assolto il terzo da ogni accusa.