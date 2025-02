Lapresse.it - Milano, truffa a nome di Crosetto. Indaga la procura. Il ministro: “È una trappola”

Richieste di decine di migliaia di euro a facoltosi imprenditori o professionisti adeldella Difesa, Guido, o del suo staff. È l’ipotesi di un maxi raggiro su cuiladiche oggi pomeriggio ha aperto un fascicolo contro ignoti peraggravata. Le indagini sono state affidate daltore Marcello Viola al sostituto Giovanni Tarzia con i carabinieri dopo le prime denunce. Dalle prime informazioni un paio di imprenditori, contatti telefonicamente, sarebbero già caduti nel tranello, bonificando diverse decine di migliaia di euro sui conti indicati. Il ministero della Difesa sarebbe già stato informato da alcune ore.L’ipotesi per cui sicon l’aggravante del danno di rilevante entità. Le vittime – che sarebbero in precedenza individuate come persone con disponibilità di denaro – verrebbero raggiunte da chiamate di un numero che gli inquirenti definiscono ‘plausibile’ e con prefisso di Roma.