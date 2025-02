Ilgiorno.it - Milano, trovati 88 chili di droga e 20mila euro: quattro arresti in zona via Padova

– La Polizia di Stato ha arrestato, in concorso tra loro, tre cittadini italiani di 29, 27 e 22 anni e un cittadino ivoriano di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio e per il possesso di un’arma clandestina. I poliziotti della Sezione Antidella Squadra Mobile milanese, nell’ambito dell’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti invia, martedì scorso 4 febbraio hanno individuato un appartamento in via Termopili quale possibile luogo dove potesse essere occultata della sostanza stupefacente destinata alla vendita al dettaglio sulla piazza meneghina e nella provincia. Nel pomeriggio, gli agenti hanno notato i tre cittadini italiani accedere nell’appartamento per poi uscirne, in maniera frettolosa, con delle valigie e scatoloni, all’apparenza molto pesanti, e caricarle all’interno di due autovetture con le quali, altrettanto repentinamente, si sono allontanati.