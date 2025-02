Panorama.it - Milano: in viaggio nel labirinto di Tim Burton

Leggi su Panorama.it

Iniziamo a dire cosa non è la mostra Tim’s Labyrinth, in programma afino al 9 marzo alla Fabbrica del Vapore: non è un veroin cui ci si perde e si deve ritrovare l’uscita, ma è unnell’immaginario del regista e fumettista genio del gotico e del grottesco a scelte multiple. In ogni sala vi troverete varie porte con cui proseguire il percorso: talvolta tutte le porte portano nella stessa stanza, ma in alcuni casi il caso o il destino vi porteranno verso spazi differenti, in cui incontrerete uno o l’altro personaggio creato dall’autore di pellicole come Nightmare Before Christmas, Big Fish, La sposa cadavere ed Edward mani di forbice. Solo chi ha un biglietto a prezzo speciale potrà fare più giri per trovare le vie che non aveva percorso. Tim’s LabyrinthTim’s LabyrinthIlappagherà cacciatori di foto, appassionati di selfie e popolatori di Instagram, perché in ogni stanza, dedicata a un film (ma sarebbe giusto dire a un universo), si trovano costumi originali indossati da riproduzioni più vere del vero degli attori: dal Pinguino di Batman che era un truccatissimo Danny De Vito alla Regina di Cuori interpretata da Helena Bonham Carter in Alice in Wonderland, dallo spiritello porcello Michael Keaton di Beetlejuice e del recente sequel, fino all’attore feticcio Johnny Depp che è presente in versione Edward mani di forbice, cappellaio matto di Alice in Wonderland e barbiere sanguinario di Sweeney Todd.