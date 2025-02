Dilei.it - Milano Fashion Week febbraio 2025, quando inizia e il calendario delle sfilate

L’attesa è finita: laè pronta a trasformare la città in un palcoscenico di stile, dal 25al 3 marzo. Le nuove collezioni Autunno/Inverno-26 porteranno una ventata di innovazione e glamour, tra celebrazioni importanti, debutti da tenere d’occhio e il ritorno di alcuni tra i nomi più amati del panorama.Con 54fisiche e 5 digitali, oltre a presentazioni ed eventi esclusivi,si riconferma la capitale della moda, pronta ad accogliere l’élite del settore e a regalare al pubblico momenti indimenticabili. E se gli show più attesi si potranno seguire anche in streaming, gli appassionati avranno diverse occasioni per immergersi nell’atmosfera glamour grazie agli eventi aperti alla città.Undi debutti e celebrazioniL’aperturadanze spetta a Gucci, che martedì 25inaugura la settimana con una sfilata co-ed, mescolando le collezioni uomo e donna in un’unica visione.