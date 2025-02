Ilfattoquotidiano.it - Milano-Cortina, vietato parlare di costi e ritardi. Il Cio: “Lo spettacolo deve continuare”. Salvini: “Ora scrivete che la pista da bob si fa”

“The show must go on”. Lo. Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, liquida con questa battuta le perplessità che hanno accompagnato l’iter tormentato della nuovada bob di, in corso di costruzione per le Olimpiadi Invernali 2026. Non c’è spazio per le criticità durante la cerimonia di consegna degli inviti alle federazioni olimpiche che si è tenuto al teatro Giorgio Strehler di. Anzi, l’occasione viene utilizzata per rafforzare la convinzione che queste “saranno le Olimpiadi più belle di sempre”, come scandisce il sindaco Giuseppe Sala.Bach risponde alla domanda sullo strano comportamento del Cio, che da un lato ha detto più volte che non servivano nuove piste da bob, visto che in Europa ce ne sono abbastanza, mentre dall’altro lato ha lasciato fare: “La decisione è stata presa in modo autonomo dall’Italia e noi l’abbiamo rispettata.