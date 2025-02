Unlimitednews.it - Milano-Cortina, Malagò “Grande sfida, attenzione dal Governo Meloni”

(ITALPRESS) – “La, è qualcosa di meraviglioso, che coinvolge tutti, emotivamente, professionalmente, sportivamente. Sentiamo molto questo peso della responsabilità, ma dovevamo fare una specie di spinta e di pressione per coinvolgere tutti, c’è un sistema Paese che coinvolto”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovannia margine della cerimonia del ‘One Year to Go’ relativa ai Giochi Olimpici di2026. “L’incontro di ieri mi ha favorevolmente colpito (tra Bach e la, ndr), così come l’della Premiera tutta la tematica delle Olimpiadi, con unlivello di concentrazione su temi e numeri, lei rappresenta il, sotto ogni punto di vista vuole dimostrare di essere totalmente coinvolta”.pia/gm/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo