Milano-Cortina, Bach: "Italia pronta, saggiato di persona sostegno governo e Meloni"

Al Piccolo Teatro diè andata in scena la cerimonia ‘One Year to Go‘, l’evento organizzato a un anno dall’inizio delle Olimpiadi Invernali 2026 di. “Ho avuto l’occasione di saggiare diildelno tramite la presidente del Consiglio Giorgiae da parte dei ministri. Sono tutti impegnati per garantire il successo dei Giochi”, ha detto il presidente del Cio Thomasnel suo discorso. “L’per scrivere il prossimo capitolo della storia delle Olimpiadi. Tutti i nostri amicini sono pronti ad accogliere a braccia aperte i migliori atleti di sport invernali. Insieme scriviamo un nuovo capitolo, in vero stileno. Viviamo questo spirito più in alto, più forte, più veloce, più in alto, più forte: insieme”, ha aggiunto.