Unlimitednews.it - Milano-Cortina, Abodi “Sintonia totale, c’è monitoraggio costante”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “Abbiamo vivisezionato l’organizzazione da una parte e il budget dall’altra, con i cantieri e le opere da sviluppare. C’è unatra il governo e i governi dei territori, regioni, Comuni, la Fondazione. Ci faremo trovare pronti non solo per i Giochi, ma anche per le Olimpiadi giovanili e quello che succederà dopo”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport e i Giovani Andreaa margine della cerimonia del ‘One Year to Go’ ai Giochi invernali dial Piccolo Teatro di. “In Italia dire siete sereni non porta bene, diciamo che c’è unin modo competente. Io e il ministro Salvini andiamo sistematicamente sui cantieri olimpici, la migliore garanzia è vederli progredire. Vedrete a partire dalla pista di bob quanto il genio italiano sia riuscito a produrre in termini di effetto, noi abbiamo fatto in un anno quello che gli altri hanno fatto in due.