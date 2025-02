Dailymilan.it - Milan, Sergio Conceiçao: Rafael Leao deve capire che siamo una squadra

Il tecnico delha parlato della prestazione dicontro la Roma, ecco le parole dell’allenatore portoghese.Ilsi prepara alla sfida contro l’Empoli, i rossoneri all’andata a Sa Siro si imposero 3-0 e adesso vogliono il bis.recuperare terreno sul quarto posto, motivo per cui il Diavolo non può più perdere inutilmente punti per strada. Da adesso in poi il cammino rossonero dovrà essere quasi immacolato.I rossoneri staccano il pass per le semifinali di Coppa Italia, Theo Hernandez è sembrato quello vero (non quello visto nei primi 6 mesi di quest’anno) con entrambi gli assist per Tammy Abraham che ha fatto valere la classica regola dell’ex con un’implacabile doppietta. Benissimo anche i nuovi Santiago Gimenez e Joao Felix, col primo che ha servito l’assist al secondo per il definitivo 3-1 delsulla Roma.