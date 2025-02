Tvplay.it - Milan, salta la cessione: addio soltanto in estate

Ilin questi giorni ha provato a cedere un elemento poco gradito a Conceicao, senza però centrare l’obiettivo.rimandato a giugno.Ha già prodotto i primi risultati concreti la rivoluzione varata dalnel corso del mercato invernale. Porta infatti anche la firma di Santiago Gimenez e di Joao Felix la vittoria ottenuta ieri sulla Roma, che ha consentito alla squadra di Sergio Conceicao di qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia. I neo arrivati, entrambi partiti inizialmente dalla panchina, una volta entrati in campo hanno subito dimostrato un certo feeling confezionando la terza rete rossonera che, di fatto, ha chiuso le ostilità. Primi segnali positivi per il club che, ora, potrà ragionare sulle prossime operazioni in maniera serena e con la mente sgombra da pensieri negativi.