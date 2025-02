Sport.quotidiano.net - Milan-Roma 3-1, nuovo Diavolo in semifinale di Coppa Italia con Abraham e Joao Felix

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 5 febbraio 2025 – Tre colpi forti e chiari: ilè cambiato e (forse) è tornato quello che San Siro invocava e aspettava. I cori di approvazione non sono mancati: stop alla contestazione a Cardinale, boati agli annunci dei volti nuovi, soprattutto Gimenez (che ha fatto schizzare le vendite delle magliette al 388%, oscurando anche i tempi del ritorno in rossonero di Ibrahimovic) e, oltre a Sottil (Bondo ancora infortunato: ci sarà settimana prossima).La linea di continuità tra vecchio eè stata rappresentata da(per ora): doppietta pesantissima sotto gli occhi della sua ex curva (che lo ha fischiato anche se l'inglese non ha esultato). Primo gol a sfidare la legge di gravità su cross di Theo Hernandez. Secondo da centravanti, aiutato dalla voragine lasciata dalla difesa giallorossa, invitato ancora da Theo Hernandez.