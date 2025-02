Sololaroma.it - Milan-Roma 3-1, Hummels fa mea culpa: “Ho preso troppe decisioni sbagliate”

Un vero leader emerge nei momenti positivi, ma soprattutto in quelli negativi. La sconfitta dellacontro ilnei quarti di finale di Coppa Italia ha lasciato un segno profondo: sfuma ancora una volta il sogno della decima coppa nazionale, uno degli ultimi obiettivi stagionali per la squadra giallorossa. Tra i più delusi c’è Mats, diventato una figura cardine della difesa sotto la guida di Claudio Ranieri. Con grande senso di responsabilità, il difensore tedesco ha voluto parlare direttamente ai tifosi tramite un post su Instagram, assumendosi le colpe per l’eliminazione.Il messaggio didopoCon un’analisi breve ma lucida,ha commentato così la prestazione della squadra: “Non abbiamo giocato una brutta partita, ma sfortunatamente non abbiamo segnato abbastanza e io hodavverodifensivedopo il 41° minuto”.