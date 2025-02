Sport.quotidiano.net - Milan-Roma 3-1: Abraham elimina la sua ex squadra, rossoneri in semifinale di Coppa Italia

o 5 febbraio 2025 - Vincere aiuta a vincere, a dare consapevolezza all'ambiente e in un quarto di finale diè la fame spesso a fare la differenza. Ildimostra di avere più voglia, più grinta e più fame dellae si impone per 3-1 in queta sfida disi rivela letale per la sua ex, con una doppietta preziosa per i. Dovbyk prova a riaprire la gara, ma alla fine la chiude il super-debuttante Joao Felix, in un bellissimo tandem con un altro ultimo arrivato in Gimenez. Conceiçaocosì Ranieri e ora attende la vincente tra Inter e Lazio indi. Primo tempo Solo Walker tra i volti nuovi del mercato invernale in campo per Conceiçao, il quale sceglie Tomori, Pavlovic ed Henrnandez davanti a Maignan. Fofana, Musah e Reijnders è il terzetto in mediana, mentre in avantiè supportato da Jiménez e Pulisic.