‘Milan Patwalk’ per Joao Félix | debutto da sogno con goal e vittoria contro Roma

2025-02-05 23:57:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Lui Milano È già una squadra semifinale di COPPA Italia. Affronterà l’Inter o il Lazio. E si è qualificato con il doppio Tammy Abraham . e l’obiettivo di!.daper i portoghesi, che ha fatto il 3-1 condannato Un passaggio da Santi Giménez. Il Milan “Nuovo” consente un po ‘di illusione.Senza acquisti in una volta, ma con giocatori come Santi Giménez oche aspettano in panchina per la sua possibilità di debuttare. Era già un incentivo. Non era necessario, tuttavia, che entrassero per iniziare a sbilanciare l’equilibrio. Tammy Abraham l’ha fatto . prima del suo ex. L’inglese, assegnato da, ha segnato il doppio in prima volta che Giménez arriva per essere indiscusso.