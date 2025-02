Dailymilan.it - Milan, l’avvocato del Diavolo: Joao Felix mi ha riportato indietro di qualche anno…

Ildi Conceiçao vince e diverte edelnon può altro che applaudire:mi hadiannoGiocatori veri giocatori da. Nella serata fredda infrasettimanale si rivede un po’ di vecchio.La Roma viene annichilita da una buona partita dei ragazzi di Sergio Conceiçao.Il mercato di stra-riparazione da entusiasmo all’ambiente tutto, compresi quelli che già c’erano. Bene davanti ma anche dietro. Pavlovic mostra tracce di Stam. Tammy Abraham sembra quasi un giocatore vero e ne fa 2: bello soprattutto il primo su assist di Theo. che piano piano (e ne fa poi 2, assist anche per il secondo goal).Poi Theo scherza pure Saelemaekers (uscito tra gli applausi dei suoi ex tifosi) con un tunnel che infiamma la Scala del calcio. Chi voleva vendere Fikayo Tomori capisce poco di calcio soprattutto per le cifre basse a cui era stato proposto.