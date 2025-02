Calciomercato.it - Milan, Joao Felix era il piano B: affare saltato col Barcellona

Leggi su Calciomercato.it

Il fantasista portoghese è sbarcato in rossonero dal Chelsea con la formula del prestito oneroso fino al termine della stagioneIlè stato protagonista assoluto del calciomercato di gennaio. Oltre a Gimenez, quasi allo scadere i rossoneri sono riusciti a portare aello anche Bondo, Sottil e. Al di là del bomber messicano, che costerà oltre 35 milioni bonus inclusi, c’è grande curiosità per il debutto del fantasista portoghese arrivato dal Chelsea in prestito oneroso (circa 5 milioni) fino a giugno.era ilB (LaPresse) – Calciomercato.ituna scommessa (persa già da 3 club)Aservirà un po’ di tempo per salire di condizione, dato che a Londra non ha giocato molto. Il portoghese è un punto interrogativo, una scommessa che hanno già perso – nell’ordine – Atletico Madrid (che pagò la clausola di 120 milioni),e Chelsea.