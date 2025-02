Ilfogliettone.it - Milan in semifinale di Coppa Italia: Roma battuta 3-1 a San Siro

Dopo il Bologna, anche ilsi è qualificato per le semifinali di, superando lacon un netto 3-1 nello spettacolare scenario di San. Una partita ricca di emozioni, gol e colpi di scena che ha regalato ai tifosi rossoneri una serata indimenticabile.in controllo,reagisce ma non bastaIlè partito forte, mostrando subito di voler prendere in mano le redini del match. Tuttavia, lanon si è fatta intimidire e ha creato le prime occasioni pericolose con Pisilli e Dybala, dimostrando di poter insidiare la difesa rossonera. La risposta delnon si è fatta attendere: Fofana ha provato a stupire Svilar con un tiro dalla distanza, ma è stato Tammy Abraham, l’ex giallorosso, a sbloccare il risultato. Al 23°, il bomber inglese ha trovato il gol di testa su un cross perfetto di Theo Hernandez, battendo il portiere avversario e regalando alil vantaggio.