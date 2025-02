Oasport.it - Milan in semifinale di Coppa Italia: la doppietta di Abraham sgretola la Roma

Ilha sconfitto laper 3-1 e si è qualificato alle semifinali della. I rossoneri hanno dettato legge di fronte al proprio pubblico di San Siro e si sono meritati il diritto di proseguire la propria avventura nella competizione: al prossimo turno affronteranno la vincente di Lazio-Inter, dunque all’orizzonte c’è un possibile doppio derby per meritarsi la possibilità di disputare l’atto conclusivo.A indirizzare la contesa è stato uno scatenato, autore di unanel primo tempo sempre su invito di Hernandez: l’ex della partita ha aperto le marcature al 16? con un bel colpo di testa, risultando impeccabile sul cross morbido uscito dai piedi del compagno di squadra; al 42? Celik commette un grosso errore ed è ancora Hernandez a lanciare il compagno per il 2-0-Un raddoppio che sapeva di beffa visto che nel mezzo laaveva colpito la traversa con Pisilli e Tomori si era prodigato in due salvataggi decisivi su Shomurodov e Dybala.