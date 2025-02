Sport.quotidiano.net - Milan, Ibrahimovic: “Sottil e Bondo hanno qualità, corsa e prospettive"

o, 6 febbraio 2025 - “Abbiamo cercato giocatori che già giocavano in Italia come. Warren copre gli spazi, corre tanto, fa un lavoro sporco al quale non sempre viene dato credito, ma è fondamentale. È giovane e ha margine di crescita, così come”. Così Zlatannel presentare. In attesa di Joao Felix che, comunque, si è già presentato da solo contro la Roma. Così Riccardo, 25 anni, prelevato dalla Fiorentina, 5 gol e 3 assist stagionali: “Essere qui è un sogno. Sono cresciuto col, avevo un debole per Pato, Ronaldinho, Zlatan. Mi ha chiamato il mio agente Riso e non ho risposto. Mi ha scritto: richiama. Quando mi ha detto che mi voleva ilho chiamato mio padre che già sapeva tutto: un sogno, con un po' di ansietta, ma è andata come speravo”.