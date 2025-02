Tvplay.it - Milan, due big su Theo Hernandez: intrigo in Serie A

Ilpotrbebe perderein estate: attorno al giocatore sta nascendo unche coinvolge anche un altro club diA.Sta ormai diventando il tormentone di ogni finestra di mercato, e la prossima estate non si potrà non ricominciare a parlarne. Solo che adesso le voci attorno al futuro ditirano in ballo club di primissimo piano in Europa, con ampie disponibilità economiche. E attorno al terzino sinistro delsi sta delineando unche riguarda anche una rivale inA., due big suinA. (LaPresse) TvPlay.itDal suo arrivo nel 2019 in rossonero,si è rapidamente affermato come uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Oggi è sicuramente uno dei leader del, ma visto anche l’andamento della squadra rossonera sono tanti a pensare che sia arrivato per lui il momento di cambiare aria.