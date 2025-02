Dilei.it - Microbiota e salute delle gengive, frutta e verdura? Meglio il frullato del succo

Leggi su Dilei.it

Con l’estrattore, o più semplicemente con unre, siamo tutti pronti a consumare estratti, frullati e succhi. È un valido modo per introdurre vitamine, oligoelementi e sali minerali, oltre che fornire liquidi all’organismo. Ma attenzione. Se possibile, èricordare che i vegetali non sono composti solo di elementi che possono essere resi liquidi.Per il corpo umano sono formidabili fornitori di fibra alimentare. E questo aspetto non va sottovalutato, anche perché proprio le fibre possono diventare uno strumento utilissimo per il benessere dell’intestino e della bocca, contribuendo a mantenere unsano in questi distretti dell’organismo.A ricordarlo è uno studio condotto da esperti dell’Università Northwestern pubblicato su Nutrients, che rivela un altro segreto per chi ama i succhi die i centrifugati: se possibile, associate la bevanda ad un alimento ricco di fibre, proprio per mantenere inla popolazione di batteri che abita nel nostro tubo digerente.