Tvzap.it - Michelle Hunziker beccata con lo scapolo d’oro: di chi si tratta

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.è stata paparazzata dal settimanale Oggi in compagnia dello. I due hanno cenato insieme e sono stati circa tre ore nel ristorante in centro a Milano. Usciti dal ristorante,è salita nella sua macchina ed è stata riaccompagnata a casa. (Continua.)Leggi anche:, spunta la foto dal passato: aveva solo 17 anniLeggi anche:, la terribile confessione sul padre: le sue paroleChi èè una delle conduttrici più famose della televisione italiana, oltre ad essere anche una delle più amate dal pubblico. È nata in Svizzera, ma ha raggiunto il successo nel nostro paese, dove si è trasferita sin da giovane. In Italia ha esordito nel piccolo schermo con il programma “I cervelloni” condotto da Paolo Bonolis.