Ilfattoquotidiano.it - “Mi chiedono le foto, ma non sono nessuno”: Tony Boy travolge Milano e fa l’appello “Free Shiva”. I fan innamorati: “Ha un linguaggio che ti colpisce il cuore”

per me è stato come un fulmine a ciel sereno”, “È il ‘G.O.A.T.’ (‘Il Migliore di Tutti i Tempi’, ndr) del rap italiano”, hanno detto alcuni fan a FqMagazine, prima del concerto di Antonio Hueber, in arteBoy, davanti ad un Fabrique () stracolmo. L’attesa per la sua prima data meneghina era alle stelle. Migliaia di giovanissimi della Generazione Zaccorsi al locale fin dal pomeriggio pur di riuscire ad assicurarsi il miglior posto durante l’evento.Boy è considerato “Goat” da moltissimi dei suoi fan. Basta dare un’occhiata sotto ai commenti presenti nel profilo Instagram dell’artista per comprenderne – in parte – la portata.Abbiamo avuto modo di parlare con qualche fan di, in modo tale da capire l’impatto che il rapper sta avendo sui ragazzi. “fan di tutto il rap, soprattutto quello hardcore.