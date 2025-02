Lanazione.it - Metodo innovativo per insegnare il francese. Al Linguistico Bruno si studia con il cinema

A chiusura delle attività di orientamento, dopo un boom di iscrizioni, il Liceodell’Istituto, diretto dalla preside Anna Bigozzi, presenta il Progetto ‘Prix Palatine’, rivolto alle sezioni Esabac del Liceo, a cui hanno aderito due classi, sotto la guida delle docenti-referenti, Cristina Cipolloni e M. Giovanna Gori. Obiettivo del progetto, promuovere scambi culturali tra Italia e Francia, in chiave europea. Si tratta di un’iniziativa didattica etografica che sintetizza l’educazione all’immagine e l’apprendimento della lingua: organizzato sia in Italia che in Francia, tale premiotografico, basato su tematiche socio-culturali e rivolto alla fascia adolescenziale, è riconosciuto da una giuria binazionale, composta da giovani provenienti da entrambi i Paesi.