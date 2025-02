Romadailynews.it - Meteo Roma del 06-02-2025 ore 19:15

venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con poco nuvolosi nubi basse sulla pianura padana al pomeriggio locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve dai 600 metri invariato altrove tra la serata la nottata peggiora al nord ovest con neve fino a quote collinari sempre al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche velatura in transito al pomeriggio nuvolosità in aumento specie tra Marche Abruzzo e sulle coste tirreniche ma senza fenomeni di rilievo associati tra la sera la notte locali piovaschi possibili sulle coste tirreniche ancora asciutto altrove con molte nubi al sud tempo però cresciuto al mattino sulle regioni con numerosità alternata schiarite al pomeriggio instabilità quello che le piogge su isole maggiori e tra Puglia e Basilicata tra la serata era notte piogge sparse in arrivo su Calabria isole maggiori con fenomeni anche intensi sulla Sicilia asciutto con Cieli nuvolosi sulle altre temperature minime stazionarie o in lieve rialzo e macchine in calo al nord stabilimento al centro sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono a cura del Centro ItalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa