Messico, schierati 10 mila soldati al confine con gli Stati Uniti dopo accordo con Trump

Sono 10schiarati dalalsettentrionali con glitra Ciudad Juárez e El Paso, Texas. L'operazionela richiesta del presidente Usadi rafforzare la frontiera per bloccare i migranti illegali e reprimere il traffico di fentanyl.aveva deciso di imporre dazi molto pesanti sui beni messicani: decisione poi posticipata di un mese in seguito ai colloqui con la presidente Claudia Sheinbaum che aveva promesso di inviare i militari al. Pattuglie disono state avvistate anche in altre zone delvicino a Tijuana,. Glihanno dichiarato che, in cambio, intensificheranno gli sforzi per fermare il traffico di armi americane in, alimentando la violenza dei cartelli che si è diffusa in altre regioni del Paese, mentre i gruppi criminali si contendono il redditizio mercato del traffico di migranti.