Ilrestodelcarlino.it - Messaggio in bottiglia dei fratellini in mare, dopo due anni chiamano dalla Croazia: “E’ qui”

Vallefoglia (Pesaro Urbino), 6 febbraio 2025 – Un bigliettino inserito in unalanciata tra le onde del, con la speranza che prima o poi qualcuno da qualche parte nel mondo, possa ritrovare questo. Una storia magica che questa volta è diventata realtà. E’ accaduto al piccolo Raffaele, un bambino di settedi Talacchio, che insieme a suo fratello Samuele, di un anno più grande, un giorno di luglio dell’estate 2023, decide di scrivere un, inserirlo in unae di lanciarlo in. Tutto questo grazie al nonno, Massimo Mesturini che insieme alla moglie Carla sono proprietari della spiaggia 118 di Senigallia. I due, quella mattina salgono sul pattino insieme al nonno e affidano il loroalle onde, in una giornata in cui soffia un potente garbino.