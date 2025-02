Movieplayer.it - Merlose Place: Kristin Davis svenne sul set: "I produttori mi dissero di non ingrassare"

L'attrice ha raccontato la brutta esperienza vissuta sul set della serie teen anni '90. In una recente intervista rilasciata a People,ha svelato di essere svenuta mentre si trovava sul set della serie televisiva anni '90 Melrose. L'attrice, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Charlotte in Sex and the City, interpretava Brooke Armstrong in Melrosenel 1995, e ha raccontato di aver subito forti pressioni per non prendere troppo peso. L'ordine ricevuto da"Ogni singola persona era bellissima e super magra" ha dichiarato"Così ho pensato fosse quello che dovevo fare". Lezioni di spinning per 90 minuti consecutivi e un allenatore per la corsa. .