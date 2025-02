Juventusnews24.com - Mercato Juve, in estate nuova rivoluzione in attacco: due big possono lasciare Torino! Le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, inin: due big della rosa di Thiago Mottain caso di offerta congrua! Le ultimeInpotremmo assistere a unada parte delsoprattutto per quanto riguarda l’. Ne è convinta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.Secondo il quotidiano infatti la dirigenza bianconera potrebbe rivoluzionare ancora il proprio assetto offensivo: occhio ai nomi di Yildiz, per cui verranno ascoltate offerte, e Vlahovic, che verrà ceduto con ogni probabilità al miglior offerente. Da lì in poi i colpi in entrata: Kolo Muani a titolo definitivo dal PSG potrebbe essere il primo.Leggi suntusnews24.com