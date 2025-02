Internews24.com - Mercato Inter, La Stampa traccia il bilancio economico delle operazioni: +9 milioni per i nerazzurri. In negativo una big di Serie A

di Redazione, l’edizione odierna de Laundei: +9. Piange una big diALa finestra diinvernale si è conclusa da tre giorni ed è tempo di bilanci, il calcioha messo a segno dei colpi in entrata e in uscita che hanno permesso di mantenere unin positivo ma anche di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Sulle pagine dell’edizione odierna de La– che riprende uno studio di Calcio & Finanza – è presente il punto della situazione in merito allesquadre diA.DI– «L’Oscar delsi tinge di bianconero non soltanto per tecnici, critici e tifosi, persuasi dalle falle tamponate in difesa e stregati dall’impatto di Kolo Muani.