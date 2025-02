Internews24.com - Mercato Inter, Ausilio non rinuncia a Ricci! Il suo destino è legato a quello di quel nerazzurro

Leggi su Internews24.com

di Redazionenon! Il suodi: i possibili incastri per il prossimo annoGli uomini delnon si vogliono fermare all’arrivo di Petar Sucic per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione: l’arrivo del croato infatti, come spiega il Corriere dello Sport, non esclude il possibile arrivo di Samuele. Per il regista del Torino i nerazzurri sono pronti a sfidare il Milan per un derby diche rischia di infiammarsi: ildel centrocampista granata sarà poidi Asllani per una serie di incastri che riguardano la squadra di Inzaghi.– «E allora tutto lascia credere che sarà lui il dopo-Frattesi, la cui avventura inè destinata a concludersi al termine della stagione.