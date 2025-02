Liberoquotidiano.it - "Meloni senza onore, a cosa sta lavorando?". Giuseppe Conte. insulti in diretta da Parenzo dopo le follie in aula | Video

l'intervento infuocato alla Camera di ieri, mercoledì 5 febbraio,è tornato ad attaccare Giorgiae il governo sul caso Almasri durante un collegamento con L'aria che tira. Il leader del Movimento Cinque Stelle, ospite nel talk show politico di La7 condotto da David, ha definito la leader di Fratelli d'Italia "", perché "scappaaver liberato uno stupratore di bambini". L'ex avvocato del popolo ha parlato dallo stabilimento a Bologna dell'azienda La Perla, dove è in corso un presidio dei lavoratori. "La presidente, non si è presentata in Parlamento, scappaaver liberato con tutti gli onori di un volo di Stato uno stupratore di bambini" come il generale libico Njeem Osama Elmasry, conosciuto come AlMasri", ha tuonato, a margine di un presidio delle lavoratrici La Perla fuori dallo stabilimento di via Mattei a Bologna.