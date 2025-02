Laprimapagina.it - Meloni esprime solidarietà agli agenti aggrediti: ‘Gratitudine a chi difende la sicurezza dei cittadini

Il Premier Giorgiaha manifestato la sua totaleai duedi poliziacon un martello in una stazione di servizio nei pressi di Torino,ndo grande apprensione per il loro stato di salute. In un comunicato,ha dichiarato di seguire con attenzione gli aggiornamenti sulle condizioni dei due poliziotti e ha ribadito la sua massima gratitudine per tutte le Forze dell’Ordine, sottolineando il loro impegno quotidiano nel garantire ladel territorio e dei.“Ogni giorno, le nostre Forze dell’Ordine presidiano il territorio e difendono ladi tutti noi, mettendo a rischio anche la propria vita, con un senso di appartenenza, altruismo e sacrificio”, ha dichiarato il Premier. “Purtroppo, non mancano momenti in cui devono affrontare ingiuste campagne denigratorie da parte di chi vorrebbe delegittimare l’autorità che rappresentano.