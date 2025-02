Amica.it - Meghan Markle riaccende il dibattito sul suo anello di fidanzamento

Non è ancora arrivato su Netflix, ma il nuovo show della duchessa di Sussex, With Love,, ha già scatenato un. Al centro dei rumor l’didi, che compare in alcuni trailer della serie e che è apparso leggermente diverso rispetto all’ultima versione.L’di: un diamante da 3 carati del BotswanaIl principe Harry d’Inghilterra nel 2017 aveva chiesto adi sposarlo donandole uncon diamante taglio cuscino tra i 2,5 e i 3 carati, acquistato in Botswana, dove la coppia aveva trascorso la prima vacanza insieme. La pietra centrale è circondata da due diamanti più piccoli, provenienti dalla collezione personale di Lady Diana, defunta madre di Harry e William. Un modo, aveva spiegato Harry, per avere la mamma sempre al loro fianco «in questo folle viaggio insieme».