Lapresse.it - Medioriente: Katz ordina a Idf piano per far uscire palestinesi da Gaza

Milano, 6 feb. (LaPresse/AP) – Il ministro della Difesa israeliano Israelha affermato di aver dato istruzioni all’esercito (Idf) di preparare piani per la partenza volontaria di un gran numero didalla Striscia di, in linea con la proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.ha spiegato che il“includerà opzioni per l’uscita ai valichi terrestri, nonché disposizioni speciali per l’uscita via mare e via aerea” e ha sottolineato di aver accolto con favore il “audace di Trump, che potrebbe consentire a una vasta popolazione didi partire per vari luoghi del mondo”. “I paesi che hanno sollevato accuse contro Israele per le sue attività asono obbligati per legge a consentire a ogni residente didi entrare nel loro territorio”, ha aggiunto, senza specificare se ipotranno poi fare ritorno auna volta partiti.