Lapresse.it - Medioriente: Anp, Palestina non è in vendita, no a progetti d’investimento

Leggi su Lapresse.it

Milano, 6 feb. (LaPresse) – Il portavoce ufficiale della presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Nabil Abu Rudeineh, ha affermato che la, con la sua terra, la sua storia e i suoi luoghi sacri, non è in, non è un progetto di investimento e i diritti del popolo palestinese non sono negoziabili e non sono una merce di scambio. Lo riporta l’agenzia Wafa. “Il popolo palestinese e la sua leadership non permetteranno il ripetersi delle catastrofi del 1948 e del 1967 e ostacoleranno qualsiasi piano volto a liquidare la loro giusta causa attraversodi investimento che non hanno posto né inné sulla sua terra”, ha aggiunto Abu Rudeineh, commentando il piano di Trump per la Striscia di Gaza.