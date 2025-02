Lapresse.it - Mediolanum, utile netto a +36% nel 2024

Bancaha chiuso ilriportando undi 1,12 miliardi di euro, in aumento del 36% sul risultato del 2023. Il consiglio d’amministrazione proporrà un dividendo complessivo di 1,00 euro per azione, pari a circa 737 milioni, il 42% in più rispetto al 2023.‘Risultati eccellenti’“È per me un onore e un grande orgoglio presentare oggi i risultati eccellenti conseguiti da Bancanel– afferma l’amministratore delegato di Banca, Massimo Doris – mi soffermo in particolare su tre dati record: l’di esercizio che raggiunge 1,12 miliardi di euro in crescita del 36% rispetto al 2023, l’ammontare complessivo raggiunto dalle masse amministrate pari a 138,5 miliardi di euro e la customer base ormai prossima ai due milioni. Sono risultati che si spiegano anzitutto nella nostra capacità.