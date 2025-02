Lettera43.it - Medio Oriente, Katz: «Incaricato l’Idf di preparare un piano per le partenze volontarie da Gaza»

Israel, il ministro della Difesa israeliano, ha annunciato di averle Forze di Difesa Israeliane di elaborare unche permetta agli abitanti della Striscia didi lasciare volontariamente la regione. La notizia è stata divulgata dall’ufficio del ministro, come riportato dal Times of Israel. Secondo le dichiarazioni di, ilmira a garantire che «tutti gli abitanti che desiderano emigrare possano farlo con la sicurezza che il luogo di destinazione li accoglierà». Ha inoltre citato alcuni Paesi, come Irlanda, Norvegia, Spagna e Canada, che, a suo dire, sarebbero “obbligati per legge” ad accogliere i residenti di. Tali nazioni, secondo il ministro: «Se si rifiuteranno di accettare i palestinesi, verrà smascherata la loro ipocrisia».: «Abitanti della Striscia disono ostaggi di Hamas»Il ministro ha inoltre sottolineato la condizione degli abitanti della Striscia, descrivendoli come «ostaggi di Hamas».