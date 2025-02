Lettera43.it - Medio Oriente, il piano di Trump: «Dopo il conflitto Gaza sarà consegnata agli Stati Uniti»

Donaldha rilanciato il suoper la gestione dial termine delin corso. In un post su Truth, il presidente Usa ha scritto che la Striscia verrebbe affidata, mentre i palestinesi sarebbero reinsediati in «comunità più sicure e belle» nella regione, con «case moderne e opportunità di vita migliori». Il tycoon ha aggiunto: «Gli, lavorando con grandi team di sviluppo da tutto il mondo, costruirebbero uno dei più grandi e spettacolari sviluppi del genere sulla Terra. La stabilità della regione regnerebbe!». Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato ildefinendolo una proposta per il “giorno” la sconfitta di Hamas.Tajani: «Siamo per i due», Schlein: «insulta il diritto internazionale»La proposta ha suscitato una reazione dura da parte di Hamas, che l’ha definita un “di occupazione” e ha chiesto un vertice arabo urgente per opporsi al progetto.