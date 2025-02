Unlimitednews.it - Medicinali e sostanze dopanti sequestrati, 23 arresti e 138 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hannoconcluso “SHIELD V”, acronimo di Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development, vasta operazione internazionale finalizzata al contrasto della criminalità farmaceutica e alla tutela della salute.L’operazione si è sviluppata da aprile a novembre 2024 sotto la direzione di Eueopol e con la partecipazione di 30 tra Paesi membri dell’Unione Europea ed extra UE, nonchè di diverse organizzazioni internazionali quali l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), l’Ufficio Europeo Antifrode (OLAF) e l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), riproponendo lo schema organizzativo di coordinamento,cooperazione e scambio informativo tra gli Stati aderenti positivamente sperimentato nelle precedenti edizioni.