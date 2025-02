Biccy.it - Mediaset annuncia a sorpresa Ilary Blasi alla guida di un nuovo reality show

Leggi su Biccy.it

ha detto noconduzione de La Talpa e della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma il suo legame professionale concontinua. Come recentementeto da un comunicato stampa, infatti, saràdi quello che è stato descritto come “ilgame di Canale 5“.per questo programma ha arruolato “vere coppie” formate da “parenti, amici, storici antagonisti” tutti “costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere“., come funziona “The Couple”Il format, “un coinvolgente mix di competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena” sarà condotto dae si intitolerà The Couple. I protagonisti di The Couple saranno sia volti noti che persone comuni: vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici rivali.