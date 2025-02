Iltempo.it - Mazzata sul weekend. Sottocorona: "Fenomeni intensi", ecco dove

Il maltempo incombe sull'Italia, in arrivo una svolta del meteo. A fornire le previsioni del tempo sul La7 giovedì 6 febbraio, come di consueto, è Paoloche spiega come oggi "abbiamo un po' di nuvole non molto consistenti" lungo il Paese, "però perturbazioni a tiro non ce ne sono". Solo "qualche precipitazione fra le isole maggiori", spiega il meteorologo, ma si tratta dibrevi e isolati. Venerdì 7 febbraio "comincia a cambiare qualcosa", avverte l'esperto, "perché fra le isole maggiori c'è il maltempo" che tocca sia la Sardegna che la Sicilia. Precipitazioni più deboli al sud, in alcune zone fra centro e Nord". Arriviamo alla giornata di sabato 8 febbraio e "qui la situazione è completamente diversa", spiega. Cosa ci aspetta? Il maltempo arriva da ovest e norst e coinvolge Corsica e Sardegna, "anche moltotoccano anche il sud del versante Ionico e in maniera più isolata sulle altre zone: nord-est, centro e centro-sud peninsulare,avremo "un tempo incerto con deboli piogge".