Mazza da baseball calci e pistola | terrore per una coppia al Corviale

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 6 febbraio 2025 – Li hanno accerchiati in piena notte a, nei pressi di Largo Emilio Quadrelli. A rimanere vittime dell’agguato è stata unadi fidanzati. L’uomo, il primo ad essere aggredito, sarebbe stato avvicinato da un gruppo di persone che avrebbe prima cercato di farlo cadere da un muretto stringendolo per il collo, per poi colpirlo inizialmente cone pugni e successivamente al braccio con unada.Solo quando la vittima, un cinquantaduenne romano, è riuscito a sottrarsi ai colpi e si è voltato alla ricerca della fidanzata, si è accorto che la donna veniva minacciata dai suoi stessi aggressori che le puntavano unaal volto. “Era molto simile a quelle che usa la Polizia, ma forse più piccola” ha poi dichiarato la giovane, in sede di denuncia, agli investigatori dell’XI Distretto San Paolo, che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto lunedì notte.