Maxi truffa col nome di Crosetto. Lui se ne accorge e denuncia anche sui social. Ecco com'è andata

Non più solo il falso maresciallo o il falso avvocato, ora i malviventi si sono spinti a escogitare ladel falso ministro, spendendo indebitamente ildel ministro della Difesa, Guido. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo peraggravata dal danno di rilevante entità dopo lapresentata da due persone finite nel raggiro, che è venuto alla luce proprio grazie a un’intuizione del ministro. Si tratta di due professionisti milanesi che avrebbero versato cifre ingenti tramite bonifico, si parla di decine di migliaia di euro. Secondo gli inquirenti, però, i casi potrebbero essere di più e nel mirino sarebbero finite sempre persone con un’alta capacità economica. Al momento il fascicolo è contro ignoti.Ladel falso ministro usando ilditori, usando un numero con il prefisso di Roma, si sarebbero presentati alle vittime come persone dello staff die sarebbero stati in grado di offrire argomenti definiti dagli investigatori «plausibili» ed «efficaci» con un meccanismo «piuttosto banale».