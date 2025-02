Unlimitednews.it - Maxi sequestro di farmaci dopanti, 23 arresti in tutta Italia

Il Nas dei Carabinieri e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno portato a termine una vasta operazione internazionale finalizzata al contrasto della criminalità farmaceutica e alla tutela della salute. L’operazione, denominata “Shield V” (acronimo di Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development), si è sviluppata da aprile a novembre 2024 sotto la direzione di Eueopol e con la partecipazione di 30 tra Paesi membri dell’Unione Europea ed extra UE, nonchè di diverse organizzazioni internazionali quali l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, l’Ufficio Europeo Antifrode e l’Agenzia Mondiale Antidoping. L’azione congiunta ha affrontato in maniera globale il fenomeno del cosidetto pharma crime, inteso come contraffazione, diversion dalla catena legale di approvvigionamento, furti e traffico illecito, mediante lo svolgimento di targeted actions in materia di doping, medicinali e principi attivi farmacologici.