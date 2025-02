Tg24.sky.it - Maxi frode fiscale per 100 milioni, tra i 179 indagati anche Maurizio Cocco

Un'operazione della Guardia di Finanza di Reggio Emilia ha portato alla luce una sofisticata associazione a delinquere finalizzata a unadi dimensioni colossali, per oltre 100di euro. Il blitz, denominato "Ombromanto", ha coinvolto 400 aziende, tra reali e fittizie, e ha portato all'indagine di ben 179 persone. Le autorità hanno eseguito 91 perquisizioni in tutta Italia, da Torino a Crotone, con il supporto della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Le indagini hanno rivelato una rete complessa di aziende che operavano con documentazione falsa per evadere il fisco, sfruttando strutture societarie fittizie e operazioni illecite. Le perquisizioni hanno riguardato 87 persone fisiche e 4 società, con un focus particolare sulla provincia di Reggio Emilia, dove sono stati individuati 23 soggetti coinvolti direttamente nell'attività fraudolenta.